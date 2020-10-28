СБУ разоблачила незаконный ввоз в Украину советских зенитно-ракетных комплексов

СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более чем 110 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба ведомства в среду, 28 октября, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали импорт вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Их сделка по таможенным оформлениям нанесла ущерб госбюджету более чем на 20 миллионов гривен.

"Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоз продукции для Вооруженных сил Украины. Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенной декларации при таможенном оформлении товара. Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран", – рассказали в СБУ.

В Украину ввезли три зенитно-ракетных комплекса советского производства. Сайт СБУ

При этом ввезенные зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Их хранили на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. А часть вооружения, по предварительной информации, перепродали за границей.

Украинскому бюджету нанесли ущерб на более чем 20 млн грн. Сайт СБУ

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Главного следственного управления СБУ по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц. На выявленные образцы вооружения наложен арест", – отметили в СБУ.

Сумма сделки составила более 110 млн грн. Сайт СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила банду, которая продавала оружие и взрывчатку в нескольких регионах, в том числе в столице, Житомире, Киевской и Львовской областях.