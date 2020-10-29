СБУ разоблачила незаконный ввоз в Украину советских зенитно-ракетных комплексов

СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более чем 110 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба ведомства в среду, 28 октября, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали импорт вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Их сделка по таможенным оформлениям нанесла ущерб госбюджету более чем на 20 миллионов гривен.

"Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоз продукции для Вооруженных сил Украины. Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенной декларации при таможенном оформлении товара. Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран", – рассказали в СБУ.

При этом ввезенные зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Их хранили на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. А часть вооружения, по предварительной информации, перепродали за границей.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Главного следственного управления СБУ по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц. На выявленные образцы вооружения наложен арест", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила банду, которая продавала оружие и взрывчатку в нескольких регионах, в том числе в столице, Житомире, Киевской и Львовской областях.