СБУ разоблачила контрабанду антиквариата в ЕС почти на $1 миллион. Фото

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в страны Европейского Союза.

Во время обысков у злоумышленников изъяли подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти $1 миллион. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Среди обнаруженного:

21 единица холодного оружия разных периодов, в частности античного;

доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов;

большое количество старинных предметов быта.

Предварительно, следователи установили, что участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар они переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. А для сокрытия противоправной деятельности дельцы указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько таких фактов незаконных действий злоумышленников. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Организаторам группировки готовят сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда). После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

"Меры по блокированию противоправной деятельности проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила группировку, которая организовала незаконный механизм возмещения из бюджета НДС более чем на 8 миллионов гривен.