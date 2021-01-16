СБУ разоблачила командира террористов "Л/ДНР"

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила одного из командиров незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", им оказался уроженец Черкасской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Фигурант расследования присоединился к террористическим группировкам еще в 2014 году, уточнили в сообщении (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Главари террористов назначили его командиром так называемого "взвода 11 отдельного мотострелкового подразделения", который оказывал вооруженное сопротивление украинской армии.

Боевику заочно сообщили о подозрении по статье "участие в террористической группе или террористической организации" Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители уточнили, что следствие для документирования других фактов противоправной деятельности фигуранта и привлечения его к ответственности продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что контрразведка СБУ установила личности двух террористов "ДНР" из российских формирований "Сомали" и "Кольчуга". Им заочно сообщено о подозрении. Оба оккупанта в 2014-2015 годах присоединились к пророссийским террористам.

Один из мужчин до войны был украинским правоохранителем. Сейчас он является "заместителем начальника штаба" так называемого "Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового)" Иловайского "батальона". Второй в звании "майор" занимает должность "начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты" незаконной "Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга".