СБУ разоблачила главаря террористов "МГБ ДНР"

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей так называемой "МГБ ДНР", причастного к преследованию украинцев на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Он работал так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР". Находясь на "должности", злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и арестах украинских граждан.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пяти участникам незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, расстрелявшим нацгвардейцев во главе с генералом Радиевским при освобождении Лисичанска, сообщили о подозрении. Двух граждан России и трех местных жителей обвиняют по нескольким статьям. Террористам вменяют участие в незаконных вооруженных формированиях, которое привело к гибели людей, и посягательство на территориальную целостность Украины.