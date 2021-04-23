СБУ разоблачила чиновников Госгеокадастра на крупном мошенничестве с землей. Фото и видео

Работники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную деятельность топ-чиновникив областного управления Госгеокадастра. Правоохранителями были раскрыты сразу две схемы.

Первая сделка касалась изменения целевого назначения земли: ее передавали в собственность других лиц, просто меняя документы в системе. Из-за этого региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться сельскохозяйственными землями, сообщили в пресс-служба СБУ.

Для осуществления своего замысла злоумышленники организовали сеть бэк-офисов, которые были "частными аналогами" официальных региональных подразделений организации.

Вторая схема предусматривала работу с так называемыми "элитными" землями в Запорожской и Донецкой областях. Свободные участки оформляли на подставных лиц, которые иногда даже не знали об этом, с превышением допустимой квоты в две тысячи га.

В общем СБУ провела более 40 обысков в шести регионах в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников сделки и по местам их проживания. Были обнаружены приказы о передаче земель, печати предприятий, договоры, электронные ключи доступа к Госгеокадастру, а также черновые записи о незаконном выделении земельных участков и мобильные телефоны с данными противоправной схемы.

Как сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины, должностным лицам Запорожского облуправления Госгеокадастра уже сообщили о подозрении. Всего в группировку входили пять человек, которые успели передать в частную собственность более 58 га земли. Таким образом они нанесли государству ущерб почти на 1,7 млн гривен.

"Под руководством начальника одного из районных отделов управления Госгеокадастра в Запорожской области фигуранты незаконно выводили из государственной и передавали в частную собственность земельные участки, расположенные в регионе. Злоумышленники использовали поддельные распоряжения райгосадминистрации и бланки актов регистрации участков", – сказано в сообщении.

Всем пятерым фигурантам дела объявили подозрение по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 УК Украины – мошенничество и несанкционированные действия с информацией.

В то же время в Офисе генпрокурора Украины сообщили о разоблачении адвоката, которая требовала от мужчины 160 тысяч долларов за перерегистрацию восьми его земельных участков. Ее задержали при получении взятки.

Отмечается, что гражданин подал жалобу в Министерство юстиции Украины на решение в сфере государственной регистрации в связи с нарушением права собственности на его земли.

"Под предлогом помощи в удовлетворении этой жалобы адвокат, введя в заблуждение гражданина, предложила передать ей и якобы членам Коллегии по рассмотрению жалоб на решения в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины 20 тыс. долларов США за каждый земельный участок, то есть 160 тыс. долларов США за 8 земельных участков", – сообщили в ОГПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля в Киеве Служба безопасности Украины провела обыски в бизнес-центре Millenium (ул. Владимирская, 12), где расположен офис украинского бизнесмена Игоря Коломойского.