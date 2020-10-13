СБУ разоблачила банду, продававшую оружие и взрывчатку: задержаны военный ВСУ и доброволец

СБУ задержала организованную преступную группировку, члены которой в домашних условиях изготавливали взрывчатку и продавали оружие и боеприпасы в нескольких регионах, в том числе в столице, Житомире, Киевской и Львовской областях.

Задержание произошло 13 октября, сообщается на сайте Службы безопасности Украины. В состав банды входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных сил и бывший участник одного из добровольческих батальонов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Организатором преступной группы оказался уроженец Житомирщины, который руководил ею находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое. Клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

СБУ поймала изготовителей взрывчатки ssu.gov.ua

Во время финального этапа спецоперации сотрудники СБУ поймали злоумышленников при сбыте несколько самодельных устройств и трех боевых гранат.

Банда действовала в нескольких областях ssu.gov.ua

Главой группировки был уголовник ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства оперативники провели семь оперативных закупок, при которых задокументировали факты продажи стрелкового оружия и взрывных устройств.

Злоумышленники продавали оружие ssu.gov.ua

Так, в Киеве один из участников группировки продал трехлитровую емкость с самодельным взрывчатым веществом, оборудованную электродетонатором, и 17 сигарет со встроенной мощной взрывчаткой – пероксидом уротропина (ГМДТ). Она относится к разряду веществ с высокой взрывчатостью и в разы опаснее тротила. Это вещество не оставляет следов, а составляющие для ее изготовления находятся в свободном обращении.

Сигареты со взрывчаткой ssu.gov.ua

В Житомире передача заказчику взрывчатых веществ общим весом 4 килограмма осуществлялась злоумышленниками через закладку. Еще одному клиенту они реализовали самодельное взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры весом более 6 килограммов.

Во Львовской области в одной из закладок правоохранители изъяли гранату Ф-1, два самодельных взрывных устройства, так называемую хатабку – ручную осколочную гранату. На Киевщине в одном из парков – еще 8 сигарет со взрывчаткой.

Граната Ф-1 ssu.gov.ua

Также зафиксирована попытка продажи четырех реактивных противотанковых гранат, трех автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов.

В Украине действовала "сеть" незаконной продажи оружия ssu.gov.ua

Преступников разоблачили в канун Дня защитника Украины ssu.gov.ua

Правоохранители должны провести 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах.

Группировка делала взрывчатку в домашних условиях ssu.gov.ua

Изъятое вещество ssu.gov.ua

Доказательства преступления ssu.gov.ua

Следственные действия продолжаются по уголовному производству по ч. 1 ст. 263 УК. Задержанные и их преступные связи проверяются на предмет причастности к возможной организации провокаций накануне выборов в органы местного самоуправления.

Оружие, которое продавали бандиты ssu.gov.ua

Копы должны провести 13 обысков ssu.gov.ua

Проверят также несколько СИЗО ssu.gov.ua

Операция по разоблачению группировки проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности совместно с управлением СБУ в Житомирской области, во взаимодействии со следователями регионального ГУ Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

В состав группировки входил военнослужащий ВСУ ssu.gov.ua

Также задержан член добровольческого батальона ssu.gov.ua

Изъятые деньги ssu.gov.ua

Операцию провела СБУ ssu.gov.ua

Один из задержанных ssu.gov.ua

Найденное оружие ssu.gov.ua

Следственные действия продолжаются ssu.gov.ua

Видео спецоперации:

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в центре Киева – на Крещатике – при участии спецподразделения Нацполиции КОРД со стрельбой прошла спецоперация по задержанию грабителей.