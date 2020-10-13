СБУ разоблачила банду, продававшую оружие и взрывчатку: задержаны военный ВСУ и доброволец

СБУ задержала организованную преступную группировку, члены которой в домашних условиях изготавливали взрывчатку и продавали оружие и боеприпасы в нескольких регионах, в том числе в столице, Житомире, Киевской и Львовской областях.

Задержание произошло 13 октября, сообщается на сайте Службы безопасности Украины. В состав банды входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных сил и бывший участник одного из добровольческих батальонов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Организатором преступной группы оказался уроженец Житомирщины, который руководил ею находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое. Клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

Во время финального этапа спецоперации сотрудники СБУ поймали злоумышленников при сбыте несколько самодельных устройств и трех боевых гранат.

В рамках уголовного производства оперативники провели семь оперативных закупок, при которых задокументировали факты продажи стрелкового оружия и взрывных устройств.

Так, в Киеве один из участников группировки продал трехлитровую емкость с самодельным взрывчатым веществом, оборудованную электродетонатором, и 17 сигарет со встроенной мощной взрывчаткой – пероксидом уротропина (ГМДТ). Она относится к разряду веществ с высокой взрывчатостью и в разы опаснее тротила. Это вещество не оставляет следов, а составляющие для ее изготовления находятся в свободном обращении.

В Житомире передача заказчику взрывчатых веществ общим весом 4 килограмма осуществлялась злоумышленниками через закладку. Еще одному клиенту они реализовали самодельное взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры весом более 6 килограммов.

Во Львовской области в одной из закладок правоохранители изъяли гранату Ф-1, два самодельных взрывных устройства, так называемую хатабку – ручную осколочную гранату. На Киевщине в одном из парков – еще 8 сигарет со взрывчаткой.

Также зафиксирована попытка продажи 4-х реактивных противотанковых гранат, 3-х автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов.

Правоохранители должны провести 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах.

Следственные действия продолжаются по уголовному производству по ч. 1 ст. 263 УК. Задержанные и их преступные связи проверяются на предмет причастности к возможной организации провокаций накануне выборов в органы местного самоуправления.

Операция по разоблачению группировки проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности совместно с управлением СБУ в Житомирской области, во взаимодействии со следователями регионального ГУ Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

Видео спецоперации:

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в центре Киева – на Крещатике – при участии спецподразделения Нацполиции КОРД со стрельбой прошла спецоперация по задержанию грабителей.