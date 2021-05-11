СБУ разоблачила банду, которая торговала подделкой вакцин Pfizer

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили международную преступную группировку, которая занималась продажами подделки вакцины Pfizer. Члены банды активно рекламировали свою деятельность и утверждали, что могут поставлять препарат напрямую от американского производителя.

Как сообщила пресс-служба СБУ, на самом деле задержанные не имели никакого доступа к оригинальной продукции и оказались обычными мошенниками. В группу аферистов входили граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне.

"Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer. Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков", – рассказали о схеме работы мошенников в спецслужбе.

В указанных письмах были указаны расчетные счета для перевода средств, зарегистрированные на граждан Украины. Стоимость одной дозы поддельной "вакцины" составляла $250.

СБУ удалось установить, что группировка была нацелена на работу с клиентами из России и Индии. Ее члены даже успели получить предоплаты от некоторых покупателей на тысячи долларов. Впрочем незаконная деятельность преступников была прекращена, а канал продаж фальсификата перекрыт в конце апреля.

В СБУ также напомнили, что в соответствии с политикой американской компании Pfizer Products Inc, поставки вакцины против COVID-19 осуществляются исключительно по контрактам, заключенным между компаниями группы Pfizer и государством.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Украине начала распространяться еще одна незаконная схема – людям предлагали приобрести паспорт о вакцинации с отметкой о получении прививки. Показательно, что такая "услуга" начала рекламироваться еще до начала иммунизационной кампании.