СБУ разоблачила агента ФСБ и "ЛНР", разжигавшего протесты на Херсонщине. Видео

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Херсонщины, который работал на ФСБ России и аффилированное с ней так называемое "Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР".

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, в январе 2021 года мужчина через закрытый канал получил от своих кураторов задание за оплату искусственно провоцировать массовые протесты, в том числе, так называемый "тарифный майдан".

Целью провокаций была дискредитация власти и дестабилизация ситуации в Украине. Причем ранее агент уже успел организовать ряд протестных мероприятий.

Как сообщается, по заданию ФСБ фигурант, возглавлявший одну из пророссийских партий, занимался сбором информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. Так, спецслужбы России планировали спровоцировать волнения в приграничном с оккупированным Крымом регионе, которые впоследствии распространились бы по всей стране.

В частности, в феврале 2020 года, находясь в Симферополе, агент встретился с так называемым главой "Республики Крым" Сергеем Аксеновым. Он также получил задание инициировать сбор подписей в Херсонской области за восстановление водоснабжения на полуостров. Кроме того, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

А в мае 2020 года в оккупированном Луганске фигурант дела был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР", получив псевдоним "Джигурда".

Уголовное дело было заведено по ст. 110 "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужб России передавал информацию о военных ВСУ и представителях местных органов власти.