СБУ расследует похищение Чауса по двум статьям

В Службе безопасности Украины подтвердили, что они выясняют обстоятельства похищения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса и его незаконной переправки через государственную границу.

Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий СБУ.

"Сейчас другие данные разглашению не подлежат", – добавили изданию в Службе безопасности.

Кроме того, по данным источника "УП", в пятницу, 7 мая, следователи провели допрос матери судьи-беглеца Чауса.

Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.

Ранее в "Слідство.інфо" сообщали о том, что полиция проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев. В СМИ также писали о возможном участии в похищении четверых украинцев, были названы их имена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины опровергли возможную причастность сотрудников разведки к похищению в Молдове украинского судьи-беглеца Николая Чауса и заявили о причастности к делу России.

Впоследствии в Молдове из-за ситуации с похищением Чауса попросили лишить иммунитета украинского военного атташе для его уголовного преследования и привлечения к ответственности.