СБУ раскрыла махинации с ценными бумагами на 2,8 млрд грн

Служба безопасности Украины разоблачила группу компаний, которая занималась махинациями на рынке ценных бумаг с оборотом свыше 2,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Компании были официальными участниками рынка ценных бумаг.

По данным ведомства, группа юридических лиц от имени подконтрольных инвестиционных фондов выдавала фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности.

Также компании предоставляли услуги реальному сектору экономики по легализации доходов, полученных преступным путем.

Общий объем таких операций в 2019-2020 годах составил свыше 2,8 млрд грн.

29 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины запретила двум инвестиционным фондам торговать ценными бумагами.

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются предприятия реального сектора экономики, которые воспользовались услугами указанной преступной группы, чтобы они возместили убытки, нанесенные государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины провела активную работу по пресечению незаконной деятельности должностных лиц Государственной налоговой службы и транзитно-конвертационных групп.