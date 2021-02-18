СБУ проводит проверку "1+1", чтобы узнать, кто является бенефициаром, – советник главы ОП
На телеканале "1+1" проводится комплексная проверка, в частности Службой безопасности Украины (СБУ), в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина". По его словам, надо выяснить, "условно говоря, каково воздействие на информационную политику с определенным пакетом акций".
Так Подоляк ответил на вопрос журналиста издания о том, что, по данным СМИ, якобы аффилированные с Виктором Медведчуком структуры являются акционерами "1+1".
"Стоит напрягаться Игорю Коломойскому, основному акционеру "плюсов"?" – поинтересовался он.
По мнению Подоляка, "1+1" "тоже играет в политику".
"Но мне кажется, это абсолютно нормальный для конкурентной среды медийный канал. Вообще я не вижу какую-то проблему в ныне существующих каналах, включая пул [Петра] Порошенко, кроме пула Медведчука. Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", – подчеркнул советник ОП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
Представители медиа, которые попали под санкции, назвали это "расправой над неугодными СМИ".
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уточнили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.
Выяснилось, что эти каналы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области.
Украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука.
В Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению украинским правительством санкций. Решение также поддержали в США.
Глава МВД Арен Аваков отметил, что санкции касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".