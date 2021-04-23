СБУ провела обыски в киевском офисе Коломойского. Видео

Вечером, 22 апреля, в Киеве Служба безопасности Украины провела обыски в бизнес-центре Millenium (ул. Владимирская, 12), где находится офис украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач. Он отметил, что обыски начались с 20:30 и продлились около полутора часов.

Ткач добавил, что Коломойский по телефону сказал, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Также причин обысков пока не знает и сейчас находится в Днепре. Официально БЦ Милленниум закрыт.

Издания "Бабель" пишет, что СБУ провела обыски совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции. По данным издания, обыски проводят по делу ПАО "Центрэнерго".

Напомним, что Игорь Коломойский назначил в менеджмент ПАТ "Центрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн.

Компания "Юнайтед Энерджи", входящая в орбиту бизнес-интересов Коломойского, выкупила у государственной "Центрэнерго" 3,27 млн МВт × ч по цене, ниже себестоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США журналисты раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, которые якобы контролирует украинский бизнесмен Игорь Коломойский.