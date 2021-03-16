СБУ провела обыски по делу о Харьковских соглашениях в главных госорганах Украины. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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СБУ провела обыски по делу о Харьковских соглашениях в главных госорганах Украины. Фото

Служба безопасности Украины провела обыски в административных зданиях органов власти, которые привлекались к подготовке и ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

Следственные действия проводились в Верховной Раде, ее комитетах; Главном научно-экспертном управлении ВР; Совете национальной безопасности и обороны; Министерстве иностранных дел; Кабинете министров, сообщается на сайте спецслужбы. Также обнародованы найденные документы (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Во время обысков были обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что тогдашнее руководство государства еще до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия.

"В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, которые в дальнейшем принимали участие в аннексии Крыма и нанесении вреда экономическим интересам", – пояснили в СБУ.

Спецслужба показала фото некоторых документов:

СБУ во время обысков обнаружила документы.
СБУ во время обысков обнаружила документы.
СБУ во время обысков обнаружила документы.

Напомним, что СНБО 11 марта провел заседание, на котором среди прочего СБУ поручили проверить тех, кто голосовал за ратификацию Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года (полный список – здесь).

На следующий день, 12 марта, спецслужба начала расследование по статье "Государственная измена". В рамках уголовного производства будут проверены обстоятельства подготовки и подписания "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов пояснил, что депутатов, проголосовавших за Харьковские соглашения, могут привлечь к ответственности, если будет установлено, что они получили какую-либо материальную выгоду за свой голос.

УкраинаСлужба безопасности Украины