СБУ провела обыски по делу о Харьковских соглашениях в главных госорганах Украины. Фото

Служба безопасности Украины провела обыски в административных зданиях органов власти, которые привлекались к подготовке и ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

Следственные действия проводились в Верховной Раде, ее комитетах; Главном научно-экспертном управлении ВР; Совете национальной безопасности и обороны; Министерстве иностранных дел; Кабинете министров, сообщается на сайте спецслужбы. Также обнародованы найденные документы (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Во время обысков были обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что тогдашнее руководство государства еще до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия.

"В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, которые в дальнейшем принимали участие в аннексии Крыма и нанесении вреда экономическим интересам", – пояснили в СБУ.

Спецслужба показала фото некоторых документов:

Напомним, что СНБО 11 марта провел заседание, на котором среди прочего СБУ поручили проверить тех, кто голосовал за ратификацию Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года (полный список – здесь).

На следующий день, 12 марта, спецслужба начала расследование по статье "Государственная измена". В рамках уголовного производства будут проверены обстоятельства подготовки и подписания "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов пояснил, что депутатов, проголосовавших за Харьковские соглашения, могут привлечь к ответственности, если будет установлено, что они получили какую-либо материальную выгоду за свой голос.