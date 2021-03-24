СБУ провела обыск в доме агента НАБУ Шевченко. Фото

В среду, 24 марта, Служба безопасности Украины провела обыски в доме внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко.

Об этом он сам сообщил в Facebook. По его словам, СБУ искала российские контрабандные товары военного назначения по обвинению в создании незаконных вооруженных формирований.

Также Шевченко добавил, что по итогу обыска ничего незаконного у него не обнаружили. Он добавил, что, наверное, суд об избрании ему меры пресечения будет завтра, 25 марта.

Напомним, что агент НАБУ Шевченко спровоцировал судебный иск генерального прокурора Ирины Венедиктовой к журналисту Янине Соколовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ назвали наиболее резонансные дела в регионах в марте 2021 года. Больше всего преступлений правоохранители разоблачили в Одесской области.