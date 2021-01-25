СБУ предупредила о возможном вторжении России в Украину: где наибольшая угроза

На данный момент сохраняется угроза военного вторжения России в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответе на информационный запрос "Радио Свобода" о целях и сценариях осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области, в районе Северо-Крымского канала, Каховской ГЭС и Каховского судоходного шлюза.

"Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения", – говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, растет милитаризация временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя.

"Сохраняется угроза со стороны Российской Федерации свободному судоходству в Черном, Азовском морях и Керченском проливе", – подчеркнули в спецслужбе.

Напомним, в конце декабря ВСУ устроили масштабные учения с применением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч". Это слаживание также прошло вблизи Крыма – воины отработали подготовку к ударам по целям противника.

В январе вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом прошли учения экипажей полевых узлов связи Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, слитый в сеть документ о создании Беларусью и Россией совместных разведывательных постов вдоль украинской границы стал поводом для тревоги.

В ближайшее время линия "разграничения" с врагом может увеличиться на тысячу километров.