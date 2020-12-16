Из Украины на Ближний Восток пытались вывезти детали для военных самолетов

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила нелегальный экспорт авиационного военного оборудования из Николаева.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Контрабандный товар предназначался для нужд одной из стран Ближнего Востока (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Оперативники установили, что сделку запланировал менеджмент украинской транспортной авиакомпании, занимающейся грузовыми перевозками в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты дела пытались нелегально вывезти изделия и приборы, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.

Военную продукцию без разрешительных документов на экспорт злоумышленники скрыли среди бортового оборудования самолета авиакомпании. Однако таможенники обнаружили контрабанду.

"Продукцию в установленном законом порядке направили на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине чиновники отечественного предприятия планировали незаконно отправить в одну из среднеазиатских стран составляющие зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ".

Данное оборудование относится к системе разведки целей, а также их показа, определения дальности, наблюдения и сопровождения цели. Злоумышленники разоблачили и будут судить.