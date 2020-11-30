СБУ предотвратила теракт на Донбассе, который готовила "ДНР". Фото

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины, а также представители Центра спецопераций "А" предотвратили теракт в зоне ООС, который готовило "МГБ ДНР".

Как сообщила пресс-служба ведомства, при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии был задержан житель Донецкой области.

Выполняя задание главарей террористов, мужчина изъял из заранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт.

Оккупанты хотели, чтобы это преступление расшатало общественно-политическую ситуацию на востоке и вызвало панику среди местных жителей.

Отмечается, что после задержания злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября правоохранители задержали жителя Одесской области, который работал на ФСБ РФ и пытался по ее указанию совершить теракт на Ривненщине. В частности, мужчина хотел взорвать объект Горбакивско-Гориньградского водозабора.