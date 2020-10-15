СБУ поймала в Одессе террориста ИГИЛ из розыска Интерпола. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Одессе террориста организации "Исламское государство", который находился в международном розыске Интерпола.

Как сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 15 октября, оперативники СБУ получили информацию, что в Украину нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму и ранее проходил подготовку в лагерях боевиков на Ближнем Востоке.

В Службе заявили, что в Украине злоумышленник планировал организовать транзитное переправки боевиков из разных стран в ряды ИГИЛ.

"Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе. Во исполнение решения Офиса генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанного конвоировано и передано компетентным органам страны его происхождения", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который был заместителем подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула.