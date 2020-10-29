СБУ поймала в Киеве бывшего заместителя командира одной из группировок "ЛНР" . Фото

Служба безопасности Украины поймала в Киеве бывшего заместителя командира одной из группировок террористической организации "ЛНР".

Мужчина прибыл в Киев и по поддельным документам устроился на работу в компанию по предоставлению телекоммуникационных услуг, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным спецслужбы, уроженец Стаханова Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Он был назначен заместителем командира одного из подразделений террористов и, благодаря инженерному образованию, занимался ремонтом военной техники.

"Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном жилище и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя поддельные документы", – уточнили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства оперативники обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участие в составе незаконных вооруженных формирований.

Фигуранту сообщено о подозрении по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, или участие в их деятельности) УК. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ также проверяет информацию о возможном несанкционированном вмешательстве в базы данных клиентов оператора связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Службы безопасности Украины совместно с военными 14-й омбр ВСУ имени князя Романа Великого задержали на Луганщине террориста "ЛНР". Он находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.