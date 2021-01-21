СБУ поймала террориста "ЛНР" на Одесщине. Фото и видео

В Одесской области контрразведка Службы безопасности Украины поймала украинца, который был членом террористического "Министерства государственной безопасности ЛНР".

Как сообщила пресс-служба СБУ, мужчина родился на Луганщине. Там же он добровольно присоединился к одной из российских преступных группировок. Через некоторое время наемник вышел на контакт с двумя боевиками "МГБ ЛНР" и перешел к ним на службу – в подразделение "пограничной охраны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вооруженный коллаборационист обеспечивал работу КПП "Дьяково" вблизи границы со страной-агрессором. Именно через этот участок на территорию Украины завозилась российская военная техника и и оружие для обеспечения боеспособности оккупантов.

Боевику уже объявили подозрение и взяли под стражу. Пока украинские защитники проверяют его причастность к тяжким преступлениям, он дает показания о передвижении вражеской техники и вооружения с территории РФ на временно оккупированные районы востока Украины, раскрывает личные данные кадровых российских военных и представителей спецслужб и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL: