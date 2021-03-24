СБУ поймала шпиона из Беларуси: ему грозит 15 лет тюрьмы

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила шпиона, завербованного белорусским КГБ. Злоумышленник собирал актуальную информацию о ситуации на государственной границе Украины.

Он также пытался привлечь к сотрудничеству украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба СБУ. По информации источников OBOZREVATEL, это гражданин Республики Беларусь, который часто ездил в Украину.

"Его завербовала белорусская спецслужба, сделала агентом для сбора информации и налаживания канала поставки оружия", – рассказал источник.

Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Полученные СБУ данные свидетельствуют о том, что целью деятельности былиорганизации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

Гражданину объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, представители контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области террориста российской организации "ЛНР".