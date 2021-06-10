СБУ поймала банду, которая переправляла мигрантов и оружие. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила международную преступную группу, которая переправляла мигрантов, оружие и подакцизные товары в Одесской области.

В состав преступной группы входили граждане Украины и Республики Молдова. Они осуществляли переправку через Кучурганский лиман, сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики.

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Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, на "горячем" при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

В частности, было обнаружено и изъято:

более пяти тысяч пачек сигарет

пять гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом

10 боеприпасов к АГС-17

почти 1200 патронов калибра 5,45

Задержанным было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.

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