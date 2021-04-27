СБУ отбила хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины

Киберспециалисты Службы безопасности (СБУ) помешали планам российских спецслужб осуществить мощную кибератаку на государственные органы Украины.

Кураторы РФ действовали через завербованного хакера из Запорожья, который должен был прислать чиновникам замаскированный вирусный файл для хищения данных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным оперативников, украинец через интернет получил от россиянина предложение на конфиденциальное сотрудничество. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины.

По замыслу "кураторов", мужчина должен был направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления. Заказчики хотели получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли у украинца электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения и переписку с кураторами РФ.

Разоблачение проводилось под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры. Организатору уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ зафиксировали рост числа кибератак, направленных на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора Украины. Киберспециалисты посоветовали, куда обращаться в таких случаях.