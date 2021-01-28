СБУ объявила в розыск главаря террористов "Пятнашки", который лично пытал украинцев

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск гражданина России, главаря террористов "ДНР" по прозвищу Абхаз, который лично пытал украинских военнопленных.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях – г. Краматорск на своей странице в Facebook. Он также является основателем и главой террористической группировки "Пятнашка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Правоохранители отметили, что злоумышленник принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на оккупированной территории Донецкой области, издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения.

Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области и непризнанной республики Абхазия.

Ему заочно сообщено о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины, говорится в информации СБУ.

Ранее контрразведчики СБУ задержали участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР", который воевал против бойцов АТО и Операции Объединенных сил на Донбассе.

Житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому "3-й Станично-Луганского батальона десантно-штурмовой бригады" НЗФ "ЛНР". Преступную деятельность осуществлял в должности разведчика в составе так называемой "отдельной разведывательной роты 4 омсбр 2 АК НС ЛНР".

Как сообщил OBOZREVATEL, в сети начали публиковать фото бывшего завода "Изоляция" в Донецке, где российские оккупанты устроили тюрьму. Об этом рассказал бывший заключенный террористов Станислав Асеев.

Он отметил, что фото стали появляться в Telegram-канале "Донецкий Тракторист". Журналист почти уверен, что знает фамилию того, кто это делает.