СБУ объявила в международный розыск трех предателей Украины. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований "ДНР". Они принимали активное участие в боевых действиях против подразделений Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на Донбассе.

Фигурантов объявили в международный розыск. Об этом сообщает сайт СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, трое украинцев, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", присоединились в ряды террористических группировок в 2014-2015 годах.

Было установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

Из-за постоянного пребывания предателей на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Следственно-розыскные действия происходили под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры. Сейчас же судом решается вопрос об осуществлении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее СБУ разоблачила одного из руководителей так называемой МГБ ДНР, причастного к преследованию украинцев на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.