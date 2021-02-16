СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в совершении преступления известному пророссийскому блогеру Анатолию Шарию.
Следствие утверждает, что украинец осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности государства в информационной сфере. Более того, есть основания считать, что он действовал по заказу иностранных структур, информирует пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Отмечается, что подозрение Шарию объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 111 (Государственная измена);
ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Во втором случае речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобном.
"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины. Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", – заявляют в СБУ.
В ведомстве отмечают, что пропагандист:
занимался дискредитацией государственной политики Украины;
умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны;
ставил целью обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
Такие противоправные действия Шария стали основой для материалов российских СМИ. Речь идет о телеканалах пропагандистской государственной компании ВГТРК ( "Россия 24", "Россия 1"), канал Минобороны РФ "Звезда" и другие.
Подозреваемый в госизмене блогер поспешил заявить, что спецслужба предъявила ему подозрение всего лиш через публикацию в сети одного из роликов росСМИ с его выступлением. Дело он назвал "чистой политикой".
"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграм по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня – чистая политика", – написал Шарий в Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATE:
в июне 2020 года блогера и лидера "Партии Шария" Анатолия Шария вызвали на допрос по делу о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В том же месяце под Офисом президента в Киеве развернулись громкие акции протеста из-за партии Шария.
В ноябре СБУ открыла уголовное производство против Анатолия Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины.
Журналисты выяснили, что Шарий обладает виллой на берегу моря недалеко от Барселоны (Испания), рыночная стоимость которой может достигать миллиона евро. Со своей стороны блогер опроверг это и заявил, что на самом деле она стоит больше.