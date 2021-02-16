СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в совершении преступления известному пророссийскому блогеру Анатолию Шарию.

Следствие утверждает, что украинец осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности государства в информационной сфере. Более того, есть основания считать, что он действовал по заказу иностранных структур, информирует пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Отмечается, что подозрение Шарию объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (Государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Во втором случае речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобном.

"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины. Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", – заявляют в СБУ.

В ведомстве отмечают, что пропагандист:

занимался дискредитацией государственной политики Украины;

умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны;

ставил целью обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Шария стали основой для материалов российских СМИ. Речь идет о телеканалах пропагандистской государственной компании ВГТРК ( "Россия 24", "Россия 1"), канал Минобороны РФ "Звезда" и другие.

Подозреваемый в госизмене блогер поспешил заявить, что спецслужба предъявила ему подозрение всего лиш через публикацию в сети одного из роликов росСМИ с его выступлением. Дело он назвал "чистой политикой".

"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграм по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня – чистая политика", – написал Шарий в Telegram-канале.

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