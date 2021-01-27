СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства. Фото и аудио

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Полковник СБУ Дмитрий Нескоромный

Правоохранители обнародовали доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Материалы появились на сайте СБУ 27 января. В ведомстве отметили, что фигуранту заочно сообщили о подозрении. Его розыск продолжается (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

В СБУ установили, что Нескоромный "совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни" Наумова.

Встреча фигурантов

В подтверждение этого правоохранители опубликовали фотографии, а также записи разговоров подозреваемых. На аудио, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

Фрагмент разговора

Так, голоса на записи обсуждали способы нападения на жертву и то, что "его не жалко".

Расшифровка телефонной беседы
Расшифровка

Операцию решили "не откладывать". Кроме того, фигуранты по телефону обговаривали вероятную стоимость заказа.

ssu.gov.ua
ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что Расюк с октября 2020 до января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.

Расюка задержали во время передачи денег.

Задержание подозреваемого
ssu.gov.ua

Предлагаем прослушать записи разговоров подозреваемых СБУшников:

Комментарий начальника следственного управления ГСУ СБУ Анатолия Булича по расследованию:

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