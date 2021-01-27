СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства. Фото и аудио

Правоохранители обнародовали доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Материалы появились на сайте СБУ 27 января. В ведомстве отметили, что фигуранту заочно сообщили о подозрении. Его розыск продолжается (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

В СБУ установили, что Нескоромный "совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни" Наумова.

В подтверждение этого правоохранители опубликовали фотографии, а также записи разговоров подозреваемых. На аудио, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

Так, голоса на записи обсуждали способы нападения на жертву и то, что "его не жалко".

Операцию решили "не откладывать". Кроме того, фигуранты по телефону обговаривали вероятную стоимость заказа.

В СБУ заявили, что Расюк с октября 2020 до января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.

Расюка задержали во время передачи денег.

Предлагаем прослушать записи разговоров подозреваемых СБУшников:

Комментарий начальника следственного управления ГСУ СБУ Анатолия Булича по расследованию:

Как сообщал OBOZREVATEL: