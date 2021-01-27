СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства. Фото и аудио
Правоохранители обнародовали доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Материалы появились на сайте СБУ 27 января. В ведомстве отметили, что фигуранту заочно сообщили о подозрении. Его розыск продолжается (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).
В СБУ установили, что Нескоромный "совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни" Наумова.
В подтверждение этого правоохранители опубликовали фотографии, а также записи разговоров подозреваемых. На аудио, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.
Так, голоса на записи обсуждали способы нападения на жертву и то, что "его не жалко".
Операцию решили "не откладывать". Кроме того, фигуранты по телефону обговаривали вероятную стоимость заказа.
В СБУ заявили, что Расюк с октября 2020 до января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.
Расюка задержали во время передачи денег.
Предлагаем прослушать записи разговоров подозреваемых СБУшников:
Комментарий начальника следственного управления ГСУ СБУ Анатолия Булича по расследованию:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дмитрий Нескоромный якобы был задержан в Киеве 22 января – за заказ убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Но после этого ему удалось сбежать.
Стало известно, что операция по задержанию бывшего первый зампреда СБУ готовилась спецслужбами давно. В его авто была установлена прослушка.
СБУ подтвердила, что провела спецоперацию по предупреждению убийства сотрудника спецслужбы и задержала еще одного ее действующего представителя.
По словам шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, полковник СБУ уехал в РФ по российскому паспорту.
В ответ на это Нескоромный заявил, что находится в Европе, и опубликовал фото вида из своего окна.
Он также анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя о коррупции в Украине.