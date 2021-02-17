СБУ обезвредила группу хакеров, от которых пострадали 150 компаний в Европе и США. Фото

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группы хакеров, от действий которых пострадали более 150 компаний в США и странах Европы. Убытки составили более 80 млн долларов.

К спецоперации привлекались компетентные органы Соединенных Штатов и Франции, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным спецслужбы, хакеры действовали на территории Украины. Они использовали программное обеспечение Egregor, при помощи которого шифровали компьютерные сети иностранных компаний, блокировали работу сайтов, похищали персональные данные их клиентов и сотрудников, а также информацию о финансовых показателях и технологических разработках.

Злоумышленники требовали значительные суммы, чаще всего в криптовалюте, за дешифрование пораженных сетей и неразглашение конфиденциальных данных.

Во время следственных действий была изъята компьютерная техника с вирусом Egregor и другие доказательства противоправной деятельности.

Хакерам, в том числе организатору группировки, сообщено о подозрении по части 2 статьи 189 (вымогательство) и части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Microsoft заявила о мощнейшей кибератаке на сети правительства и частных компаний, за которой могла стоять Россия.