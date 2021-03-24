СБУ нашла у задержанного террориста "ЛНР" схрон оружия. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
4,5 т.
Тайник с оружием

У задержанного под Харьковом террориста "ЛНР" контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили целый схрон оружия.

Об этом на личной странице в Facebook рассказал представитель управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. По его словам, в тайнике были найдены средства поражения, в том числе реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, производства Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Контрразведка СБУ разоблачила тайник с боеприпасами задержанного террориста "ЛНР"
В тайнике террориста "ЛНР" нашли много гранат и взрывчатки
В СБУ считают, что схрон обустроили террористы для терактов на свободной территории Украины

"Сотрудники спецслужбы во время проведения следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства", – отметил Абдулла.

В целом из схрона было изъято:

  • 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

  • 2 противопехотные мины МОН-50;

  • 30 гранат Ф-1 и РГД-5,

  • 20 запалов к ручным гранатам;

  • почти 6 кг пластической взрывчатки;

  • 6 электродетонаторов;

  • 2 зажигательные трубки;

  • десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

  • электропровод и элементы питания;

  • более 2 200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

По словам представителя управления СБУ в Харьковской области, тайник скорее всего был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

В тайнике террориста "ЛНР" нашли много средств поражения
Террорист "ЛНР" спрятал оружие в лесу под Харьковом
Координаты схрона террориста "ЛНР" нашли в его заметках
В лесу под Харьковом нашли тайник с оружием террориста "ЛНР"

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в доме задержанного террориста СБУ также нашла и изъяла боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом. Оккупант воевал против Украины в составе "народного ополчения Донбасса".

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