СБУ нашла у задержанного террориста "ЛНР" схрон оружия. Фото и видео

У задержанного под Харьковом террориста "ЛНР" контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили целый схрон оружия.

Об этом на личной странице в Facebook рассказал представитель управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. По его словам, в тайнике были найдены средства поражения, в том числе реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, производства Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сотрудники спецслужбы во время проведения следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова. По результатам поисковых мероприятий обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства", – отметил Абдулла.

В целом из схрона было изъято:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

2 противопехотные мины МОН-50;

30 гранат Ф-1 и РГД-5,

20 запалов к ручным гранатам;

почти 6 кг пластической взрывчатки;

6 электродетонаторов;

2 зажигательные трубки;

десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

электропровод и элементы питания;

более 2 200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

По словам представителя управления СБУ в Харьковской области, тайник скорее всего был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в доме задержанного террориста СБУ также нашла и изъяла боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом. Оккупант воевал против Украины в составе "народного ополчения Донбасса".