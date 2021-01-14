СБУ нашла на Донбассе арсенал оружия террористов "ЛНР". Фото
На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила арсенал со взрывчаткой и различными средствами поражения. Он принадлежал российским террористам "ЛНР".
Как сообщил пресс-центр СБУ, тайник оккупантов был обустроен в лесополосе за пределами Северодонецка. В частности, он состоял из:
13 тротиловых шашек весом более 5 кг;
12 артиллерийских снарядов разного калибра;
6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25;
более 4000 боеприпасов.
Скорее всего, арсенал боевики "ЛНР" спрятали еще в начале вторжения России на Донбасс – в 2014 году. Для безопасного извлечения всех боеприпасов и взрывчатки к операции были привлечены специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале августа контрразведка СБУ обнаружила в Донецкой области тайник с взрывчаткой и боеприпасами, которые террористы "ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории Украины.
Еще один подобный схрон был обнаружен в конце июля под Северодонецком. Его так же обустроил один из оккупантов в 2014 году.
В частности, были изъяты противотанковые мины ТМ-62, артиллерийские снаряды, боеприпасы для противотанковых гранатометов, гранаты Ф-1 и прочее.