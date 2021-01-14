СБУ нашла на Донбассе арсенал оружия террористов "ЛНР". Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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На Донбассе СБУ обнаружила арсенал оружия террористов

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила арсенал со взрывчаткой и различными средствами поражения. Он принадлежал российским террористам "ЛНР".

Как сообщил пресс-центр СБУ, тайник оккупантов был обустроен в лесополосе за пределами Северодонецка. В частности, он состоял из:

  • 13 тротиловых шашек весом более 5 кг;

  • 12 артиллерийских снарядов разного калибра;

  • 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25;

  • более 4000 боеприпасов.

Схрон боевики "ЛНР" обустроили в 2014 году.

Скорее всего, арсенал боевики "ЛНР" спрятали еще в начале вторжения России на Донбасс – в 2014 году. Для безопасного извлечения всех боеприпасов и взрывчатки к операции были привлечены специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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