СБУ нашла на Донбассе арсенал оружия террористов "ЛНР". Фото

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила арсенал со взрывчаткой и различными средствами поражения. Он принадлежал российским террористам "ЛНР".

Как сообщил пресс-центр СБУ, тайник оккупантов был обустроен в лесополосе за пределами Северодонецка. В частности, он состоял из:

13 тротиловых шашек весом более 5 кг;

12 артиллерийских снарядов разного калибра;

6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25;

более 4000 боеприпасов.

Скорее всего, арсенал боевики "ЛНР" спрятали еще в начале вторжения России на Донбасс – в 2014 году. Для безопасного извлечения всех боеприпасов и взрывчатки к операции были привлечены специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Как сообщал OBOZREVATEL: