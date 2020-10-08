СБУ "накрыла" в Киеве российскую "ботоферму", которую запустили из-за выборов

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали с территории России.

Как сказано на сайте Службы, злоумышленники использовали специализированные аппаратно-программные комплексы, чтобы через фейковые аккаунты распространять в социальных сетях ложную информацию перед местными выборами. Также использовались сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Сотрудники СБУ зафиксировали, что мощности указанной "ботофермы" использовались также отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов.

В Киеве разоблачили российскую ботоферму. Сайт СБУ

"Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование. В частности, 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 3 сим-банки емкостью 128 каналов, 3 сим-банки емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято более 6000 SIM-карты, черновые записи регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства", – сказано в сообщении.

В Киеве разоблачили российскую ботоферму. Сайт СБУ

В рамках досудебного следствия по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины следователями органов безопасности проверяются факты причастности к функционированию указанных комплексов представителей спецслужб страны-агрессора.

В Киеве разоблачили российскую ботоферму. Сайт СБУ

В Киеве разоблачили российскую ботоферму. Сайт СБУ

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины блокировала распространение из России и террористической "ДНР" фейков с целью дестабилизации ситуации в стране накануне местных выборов. Оперативники провели обыски в Киеве и Донецкой области.