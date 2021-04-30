СБУ накрыла сеть 'первомайских' агитаторов: призывали к захвату власти и в ряды 'Л/ДНР'

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность сети агитаторов, распространявших через интернет информацию в ущерб государственной безопасности страны. Речь шла даже о призывах к захвату власти и присоединиться в рады "Л/ДНР".

Так злоумышленники пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в различных регионах накануне майских праздников. Агитаторов разоблачили в Киеве, Сумах, на Черниговщине и Волыни, сообщила СБУ на своем сайте.

Например, в столице уроженец Донетчины публично призывал к захвату государственной власти, а также присоединяться в ряды незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях. Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в соцсетях.

По месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Ему сообщено о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей. Злоумышленники призвали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы.

Признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 УКУ два пропагандиста из Волыни и Сум. Те распространяли в сети публикации с антиконституционными призывами. Материалы для своих "статей" злоумышленники брали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех регионах. Сотрудники службы взялись проверять всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности Украины.