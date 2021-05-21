СБУ накрыла ботоферму, которая под руководством РФ сеяла панику и фейки в Украине

В Чернигове работала ботоферма, которую администрировали из России. Злоумышленники использовали почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов, якы дистанционно управляли организаторы с РФ.

Как передает пресс-служба СБУ, через ботоферму распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщение для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя.

Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.

В СБУ установили, что злоумышленники использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, осуществляли сделки в санкционных электронных платежных системах.

Во время обыска по месту жительства организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли:

семь 16-ти канальных GSM-шлюзов;

2 SIM-банки на 128 карточек каждый;

370 сим-карт российского мобильного оператора;

3 ноутбука, через которые осуществлялось управление телекомоборудования ботофермы.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ блокировала распространение из России и террористической организации "ДНР" фейков с целью дестабилизации ситуации в Украине.