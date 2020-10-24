СБУ "накрыла" большую банду, в которую входили правоохранители. Фото

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организаторов и почти 100 участников межрегиональной преступной группировки, в которую входили бывшие и действующие правоохранители.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, бандформирование незаконно использовало технические средства для негласного получения информации и контроля за трафиком соединений абонентов мобильной связи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также задокументирован факт попытки привлечения фигурантов к подготовке провокаций накануне проведения местных выборов в Донецкой области.

"По предварительным данным досудебного расследования, злоумышленники действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании". В состав группы входило около 100 участников, в том числе бывшие и действующие правоохранители, представители криминальной среды и работники охранных фирм", – говорится в сообщении.

Фигуранты специализировались на предоставлении "услуг" по незаконной слежке за гражданами, участвовали в рейдерских захватах, терроризировали предпринимателей, а также сбывали оружие, взрывчатку и наркотики. При этом они использовали специальные технические средства для негласного получения информации одного из правоохранительных органов.

"Во время проведения 45 одновременных обысков по месту расположения "охранно-детективной структуры", адресам проживания фигурантов на территории столичного региона, а также в Харькове, Житомире и Хмельницком, и местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов изъяты спецсредства для негласного получения информации, боеприпасы и наркотические вещества. Выявлена компьютерная техника и носители информации, подтверждающие незаконную деятельность", – отметили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщение четырем организаторам и активным участникам группировки о подозрении по статьям 359, 263 и 361 Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группы.

Проверяется информация о нелегальной переправке выявленных средств поражения из района проведения ООС на Донбассе.

Злоумышленники действовали под прикрытием "охранно-детективной компании" ssu.gov.ua

СБУ провела 45 одновременных обысков ssu.gov.ua

Изъяты спецсредства для негласного получения информации ssu.gov.ua

Также обнаружены боеприпасы и наркотические вещества ssu.gov.ua

Проверяется информация о нелегальной переправке боеприпасов с Донбасса ssu.gov.ua

В состав группы входило почти 100 участников ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении четырем организаторам группировки о подозрении ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила банду, которая продавала оружие и взрывчатку.