СБУ на границе с оккупированным Крымом отработала возможное наступление РФ вглубь Украины

В Херсоне при координации СБУ состоялся сбор, на котором отработали механизмы взаимодействия всех органов государства на случай вторжения России вглубь Украины. Мероприятие провели в связи с растущими террористическим угрозам и разведывательной активностью на админгранице со временно оккупированным Крымом.

В сборе приняли участие представители Службы безопасности Украины, СНБО, военные, пограничники, полицейские, работники Прокуратуры в АР Крым и другие. Они проверяли готовность нашей страны к возможному распространение вооруженной агрессии со стороны РФ, сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что мероприятие состоялось по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Участники также обсудили обеспечение готовности к действиям в случае возникновения кризисных ситуаций в Крыму.

"Отработаны вопросы применения специальных экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно образованным формированиям и органам управления, действующим на оккупированной территории", – добавили в СБУ.

Напомним, вблизи административной границы с временно оккупированным Россией Крымом Вооруженные силы Украины устроили масштабные учения подразделений реактивной артиллерии.

Воины отработали развертывание на огневых позициях и наведения на цели условного противника реактивных систем залпового огня "Ураган".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в последнее время увеличила количество кибератак на Украину. Это происходит на фоне накопления российских военных формирований вдоль российско-украинской границы.