Не хотел писать сразу после матча, это очень показывает, насколько отстает уровень развития нашей армии даже не от военных, а от гражданских технологий. На этой крутейшей фотографии после победного гола Артема Довбика запечатлена автоматизированная система контроля игроков Apex Athlete производства компании StatSports.

Это профессиональный GPS-датчик, который с высокой точностью определяет месторасположения человека, маршрут его движения, и все основные физиологические параметры - сколько он прошел, с какой скоростью, какой у него пульс. Автоматизированная система контроля позволяет анализировать данные человека в течение длительного времени, дистанционно контролировать его состояние, точно определять его месторасположение. Система программируется под заданные типы нагрузок.

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Стоит такой трекер Apex Athlete в розницу €235, плюс €29 стоит майка. Заряд от батарейки на 6 часов работы. Соединяется со смартфоном или другим устройством связи, позволяет передавать данные в режиме реального времени.

Есть на рынке много моделей и других трекеров, более дешевых. Их широко применяют в гражданском секторе. Например, для контроля работы техники, расхода моторесурса и топлива трекеры массово применяются украинскими аграрными предприятиями уже несколько лет. Автоматизированное управление в бизнесе и в спорте давно стало обыденной реальностью.

А мне вспомнилось, как 3 июня 2017 года после перестрелки в серой зоне пропал командир разведгруппы спецназа НГУ подполковник Александр Бойко - и его нашли только через два месяца воины 8-го полка спецназ. Все это время не было известно ни его точное местонахождение, ни состояние здоровья. Наличие такого трекера сделало бы задачу поисковых групп простой и понятной, а его состояние было бы известно сразу.

Также много лет идут разговоры об установке электронных систем управления на боевую технику. Трекер на военной технике, например, позволил бы получать объективные данные о реальном расходе моторесурса и топлива, о параметрах работы, маршрутах и параметрах движения, и пресечь большую часть коррупции, связанной с продажей топлива, со списанием средств на ремонты, наладить более эффективную логистику и управление ресурсами. Я даже не буду говорить, насколько важно все это для организации боевых действий, насколько точное отображение обстановки повышает эффективность ведения боевых действий.

Разумеется, есть и военные трекеры. Защита информации таких трекеров обеспечивается интеграцией в систему военной связи.

К сожалению, в украинской армии до сих пор отсутствует автоматизированное управление тактического звена, что могло бы на порядок повысить боеспособность наших войск на фронте, и привести нашу армию не к бумажно-показушным стандартам НАТО, а к реальным стандартам, которые влияют на боеспособность и боеготовность войск.

Апдейт:

Для многочисленных экспертов сообщаю, что за семь лет войны основной поток данных ВСУ на Донбассе передавался и передается на всех уровнях, включая высшее командование, по ТЕЛЕФОНАМ, через различные типы IP-телефонии, а нередко и по открытым каналам. Так что пеленгование всех наших источников радиосигналов противник осуществляет легко и непринужденно.

А трекеры военного назначения должны быть интегрированы в систему закрытой шифрованной цифровой связи, которая в ВСУ построена на Моторолах, Харрисах (включая продукцию Телекард-прибора), Асельсанах и Элбитах. Это наоборот, позволит сократить нешифрованный телефонный трафик.

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