Сборная Украины использует систему автоматизированного контроля, которой до сих пор ВСУ не могут обеспечить на войне
Не хотел писать сразу после матча, это очень показывает, насколько отстает уровень развития нашей армии даже не от военных, а от гражданских технологий. На этой крутейшей фотографии после победного гола Артема Довбика запечатлена автоматизированная система контроля игроков Apex Athlete производства компании StatSports.
Это профессиональный GPS-датчик, который с высокой точностью определяет месторасположения человека, маршрут его движения, и все основные физиологические параметры - сколько он прошел, с какой скоростью, какой у него пульс. Автоматизированная система контроля позволяет анализировать данные человека в течение длительного времени, дистанционно контролировать его состояние, точно определять его месторасположение. Система программируется под заданные типы нагрузок.
Стоит такой трекер Apex Athlete в розницу €235, плюс €29 стоит майка. Заряд от батарейки на 6 часов работы. Соединяется со смартфоном или другим устройством связи, позволяет передавать данные в режиме реального времени.
Есть на рынке много моделей и других трекеров, более дешевых. Их широко применяют в гражданском секторе. Например, для контроля работы техники, расхода моторесурса и топлива трекеры массово применяются украинскими аграрными предприятиями уже несколько лет. Автоматизированное управление в бизнесе и в спорте давно стало обыденной реальностью.
А мне вспомнилось, как 3 июня 2017 года после перестрелки в серой зоне пропал командир разведгруппы спецназа НГУ подполковник Александр Бойко - и его нашли только через два месяца воины 8-го полка спецназ. Все это время не было известно ни его точное местонахождение, ни состояние здоровья. Наличие такого трекера сделало бы задачу поисковых групп простой и понятной, а его состояние было бы известно сразу.
Также много лет идут разговоры об установке электронных систем управления на боевую технику. Трекер на военной технике, например, позволил бы получать объективные данные о реальном расходе моторесурса и топлива, о параметрах работы, маршрутах и параметрах движения, и пресечь большую часть коррупции, связанной с продажей топлива, со списанием средств на ремонты, наладить более эффективную логистику и управление ресурсами. Я даже не буду говорить, насколько важно все это для организации боевых действий, насколько точное отображение обстановки повышает эффективность ведения боевых действий.
Разумеется, есть и военные трекеры. Защита информации таких трекеров обеспечивается интеграцией в систему военной связи.
К сожалению, в украинской армии до сих пор отсутствует автоматизированное управление тактического звена, что могло бы на порядок повысить боеспособность наших войск на фронте, и привести нашу армию не к бумажно-показушным стандартам НАТО, а к реальным стандартам, которые влияют на боеспособность и боеготовность войск.
Апдейт:
Для многочисленных экспертов сообщаю, что за семь лет войны основной поток данных ВСУ на Донбассе передавался и передается на всех уровнях, включая высшее командование, по ТЕЛЕФОНАМ, через различные типы IP-телефонии, а нередко и по открытым каналам. Так что пеленгование всех наших источников радиосигналов противник осуществляет легко и непринужденно.
А трекеры военного назначения должны быть интегрированы в систему закрытой шифрованной цифровой связи, которая в ВСУ построена на Моторолах, Харрисах (включая продукцию Телекард-прибора), Асельсанах и Элбитах. Это наоборот, позволит сократить нешифрованный телефонный трафик.
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