Гоняют пьяными, сбивают детей: самые жуткие ДТП апреля в Украине. Фото и видео 18+

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Расследования
6 минут
1,8 т.
Высокие штрафы и уголовная ответственность не пугают водителей

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, только за три первых месяца 2021 года на дорогах страны произошло 42 689 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 610 человек, а еще 5439 получили травмы.

OBOZREVATEL рассказывает о самых резонансных ДТП, которые произошли в апреле, и призывает всех водителей ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения (внимание, ниже фото и видео 18+).

Сбил полицейского на переходе и протянул его 50 метров

В ночь на субботу, 10 апреля, в Харькове водитель Audi A4 сбил полицейского на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров. Столкновение произошло на проспекте Юрия Гагарина возле магазина "Метро" около 11 часов ночи.

Полиция на месте ДТП.
Машина протянула полицейского 50 метров.

От полученных травм мужчина скончался на месте. У полицейского остались жена, родители и сестра. Очевидцы рассказали, что он якобы переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Правоохранитель скончался на месте ДТП.

Позднее правоохранители назвали имя погибшего. Им оказался старший участковый офицер из Бориспольского районного управления Константин Белов.

Погиб 39-летний старший участковый офицер Константин Белов.

Пьяный размахивал "корочкой" помощника депутата

В Вышгороде Киевской области в ночь с 11 на 12 апреля произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos. Легковушка протаранила стоящий на обочине автомобиль и пыталась скрыться с места происшествия.

"Пьяный помощник депутата (а может и не помощник) на Daewoo Lanos ударил рядом стоящую машину и решил скрыться. Задержан свидетелями до приезда полиции. Патрульным пытался показать корочку, но не сработало, копам без разницы было, кто он", – сообщали очевидцы аварии.

Мужчина размахивал "корочкой" помощника депутата.

На водителя составили админматериалы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) КУоАП.

В аварию попал микроавтобус с телами умерших от COVID-19

В Николаевской области 15 апреля, на трассе Н-11 Николаев – Днепр произошло смертельное ДТП. Грузовой почтовый автомобиль Foton Кобальт столкнулся с микроавтобусом Fiat Scudo, который перевозил в гробах шесть тел умерших от COVID-19.

Один из водителей погиб.

В результате полученных травм 31-летний водитель Fiat погиб на месте аварии, а водителя Foton был госпитализирован в медучреждение.

Столкнулись микроавтобус и грузовик.
Одного из водителей госпитализировали.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Николаевской области, следствие по факту аварии еще продолжается.

"Назначены экспертизы, которые должны помочь установить обстоятельства и причины этого дорожно-транспортного происшествия", – уточнили правоохранители.

Машина перевозила тела умерших от COVID-19.
Водитель сгорел заживо

23 апреля на трассе возле Ворзеля Киевской области произошло страшное ДТП, в результате которого в машине сгорел заживо человек.

Предварительно было установлено, что автомобиль Geely въехал в заднюю часть Daewoo. От удара, последний автомобиль отбросило на отбойник и он загорелся.

Водитель Daewoo сгорел заживо в машине.

Очевидцы аварии и неравнодушные водители пытались спасти водителя горящей легковушки, но через некоторое время произошел взрыв. Возможно, газового баллона.

Водителя Geely госпитализировали.

Кроме того, в результате столкновения произошло возгорание в моторном отсеке Geely, но его смогли погасить с помощью огнетушителей. Водителя этого авто с многочисленными травмами госпитализировали в медучреждение.

Peugeot на переходе сбил двух детей

В селе Братское недалеко от Днепра 22 апреля водитель легкового автомобиля Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двоих детей 2008 года рождения – мальчика и девочку.

Детей сбил автомобиль Peugeot.

Трагедия произошла, когда школьники возвращались домой после уроков. Всего там было четверо детей. Когда они вышли на нерегулируемый пешеходный переход, на них на большой скорости налетел Peugeot. Двое успели отскочить, а вот Светлана Гец и Костя Коваль не смогли избежать столкновения.

Детей сбили на пешеходном переходе.

Дети оказались на капоте, а затем их разбросало по дороге. Автомобиль проехал еще несколько метров и лишь тогда остановился.

Пострадавших детей сразу же госпитализировали.
Полиция на месте ДТП.

Выяснилось, что за рулем автомобиля была 27-летняя девушка. Люди, которые были на месте ДТП, сообщили, что она закрылась внутри машины и разговаривала по телефону. Вскоре на место ЧП прибежали родственники детей, одна из мам была в отчаянии.

Пострадавшая девочка все еще в коме.

29 апреля стало известно, что в больнице Днепра, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Что касается девочки, которая была рядом с погибшим в момент ДТП и также пострадала, то она до сих пор находится в коме. Медики оценили ее состояние как стабильно тяжелое.

УкраинаВойна на дорогахполицияДТП