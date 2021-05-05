Гоняют пьяными, сбивают детей: самые жуткие ДТП апреля в Украине. Фото и видео 18+

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, только за три первых месяца 2021 года на дорогах страны произошло 42 689 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 610 человек, а еще 5439 получили травмы.

OBOZREVATEL рассказывает о самых резонансных ДТП, которые произошли в апреле, и призывает всех водителей ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения (внимание, ниже фото и видео 18+).

В ночь на субботу, 10 апреля, в Харькове водитель Audi A4 сбил полицейского на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров. Столкновение произошло на проспекте Юрия Гагарина возле магазина "Метро" около 11 часов ночи.

От полученных травм мужчина скончался на месте. У полицейского остались жена, родители и сестра. Очевидцы рассказали, что он якобы переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Позднее правоохранители назвали имя погибшего. Им оказался старший участковый офицер из Бориспольского районного управления Константин Белов.

В Вышгороде Киевской области в ночь с 11 на 12 апреля произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos. Легковушка протаранила стоящий на обочине автомобиль и пыталась скрыться с места происшествия.

"Пьяный помощник депутата (а может и не помощник) на Daewoo Lanos ударил рядом стоящую машину и решил скрыться. Задержан свидетелями до приезда полиции. Патрульным пытался показать корочку, но не сработало, копам без разницы было, кто он", – сообщали очевидцы аварии.

На водителя составили админматериалы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) КУоАП.

В Николаевской области 15 апреля, на трассе Н-11 Николаев – Днепр произошло смертельное ДТП. Грузовой почтовый автомобиль Foton Кобальт столкнулся с микроавтобусом Fiat Scudo, который перевозил в гробах шесть тел умерших от COVID-19.

В результате полученных травм 31-летний водитель Fiat погиб на месте аварии, а водителя Foton был госпитализирован в медучреждение.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Николаевской области, следствие по факту аварии еще продолжается.

"Назначены экспертизы, которые должны помочь установить обстоятельства и причины этого дорожно-транспортного происшествия", – уточнили правоохранители.

23 апреля на трассе возле Ворзеля Киевской области произошло страшное ДТП, в результате которого в машине сгорел заживо человек.

Предварительно было установлено, что автомобиль Geely въехал в заднюю часть Daewoo. От удара, последний автомобиль отбросило на отбойник и он загорелся.

Очевидцы аварии и неравнодушные водители пытались спасти водителя горящей легковушки, но через некоторое время произошел взрыв. Возможно, газового баллона.

Кроме того, в результате столкновения произошло возгорание в моторном отсеке Geely, но его смогли погасить с помощью огнетушителей. Водителя этого авто с многочисленными травмами госпитализировали в медучреждение.

В селе Братское недалеко от Днепра 22 апреля водитель легкового автомобиля Peugeot на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двоих детей 2008 года рождения – мальчика и девочку.

Трагедия произошла, когда школьники возвращались домой после уроков. Всего там было четверо детей. Когда они вышли на нерегулируемый пешеходный переход, на них на большой скорости налетел Peugeot. Двое успели отскочить, а вот Светлана Гец и Костя Коваль не смогли избежать столкновения.

Дети оказались на капоте, а затем их разбросало по дороге. Автомобиль проехал еще несколько метров и лишь тогда остановился.

Выяснилось, что за рулем автомобиля была 27-летняя девушка. Люди, которые были на месте ДТП, сообщили, что она закрылась внутри машины и разговаривала по телефону. Вскоре на место ЧП прибежали родственники детей, одна из мам была в отчаянии.

29 апреля стало известно, что в больнице Днепра, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Что касается девочки, которая была рядом с погибшим в момент ДТП и также пострадала, то она до сих пор находится в коме. Медики оценили ее состояние как стабильно тяжелое.