Сбитая пьяным копом в Броварах девушка получила серьезнейшие травмы: ей собирают помощь

Марина Чамара, которую сбил на пешеходном переходе в Броварах пьяный полицейский, госпитализирована с серьезными травмами и ей нужна помощь неравнодушных.

Как сообщил активист Влад Антонов на своей странице в Facebook, девушку доставили в местную ЦРБ. Во время срочной операции собрали раздробленный таз, поставили на него внешнюю фиксацию.

Также у пострадавшей диагностированы переломы бедра. При этом компьютерная томография головы, по данным врачей, в норме.

"Девушка стабильна, но ей предстоят дорогие операции и реабилитация. Это на полгода минимум, скорее год", – написал Антонов.

По словам активиста, также актуальна помощь реабилитолога, психолога, необходимы содействие в курортном восстановлении, лекарства и инструменты.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка 4149 4991 1028 5416 на имя Чамары Ирины Олеговны (тетя пострадавшей).

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