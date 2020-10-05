Сбитая пьяным копом в Броварах девушка получила серьезнейшие травмы: ей собирают помощь

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3,5 т.

  • Пострадавшая находится на лечении в местной ЦРБ

  • У нее раздроблен таз, диагностированы переломы бедра

  • Девушке необходимы дорогие операции и реабилитация

ДТП с полицейским в Броварах

Марина Чамара, которую сбил на пешеходном переходе в Броварах пьяный полицейский, госпитализирована с серьезными травмами и ей нужна помощь неравнодушных.

Как сообщил активист Влад Антонов на своей странице в Facebook, девушку доставили в местную ЦРБ. Во время срочной операции собрали раздробленный таз, поставили на него внешнюю фиксацию.

Также у пострадавшей диагностированы переломы бедра. При этом компьютерная томография головы, по данным врачей, в норме.

"Девушка стабильна, но ей предстоят дорогие операции и реабилитация. Это на полгода минимум, скорее год", – написал Антонов.

По словам активиста, также актуальна помощь реабилитолога, психолога, необходимы содействие в курортном восстановлении, лекарства и инструменты.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка 4149 4991 1028 5416 на имя Чамары Ирины Олеговны (тетя пострадавшей).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения 4 октября совершил смертельное ДТП – на пешеходном переходе он сбил мать с дочерью.

  • В аварии 43-летняя Надежда Чамара погибла на месте, а 22-летняя Марина получила серьезные травмы.

  • Виновником ДТП оказался участковый офицер Деснянского управления полиции, которого уже уволили из органов внутренних дел. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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