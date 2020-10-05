Сбитая пьяным копом в Броварах девушка получила серьезнейшие травмы: ей собирают помощь
Пострадавшая находится на лечении в местной ЦРБ
У нее раздроблен таз, диагностированы переломы бедра
Девушке необходимы дорогие операции и реабилитация
Марина Чамара, которую сбил на пешеходном переходе в Броварах пьяный полицейский, госпитализирована с серьезными травмами и ей нужна помощь неравнодушных.
Как сообщил активист Влад Антонов на своей странице в Facebook, девушку доставили в местную ЦРБ. Во время срочной операции собрали раздробленный таз, поставили на него внешнюю фиксацию.
Также у пострадавшей диагностированы переломы бедра. При этом компьютерная томография головы, по данным врачей, в норме.
"Девушка стабильна, но ей предстоят дорогие операции и реабилитация. Это на полгода минимум, скорее год", – написал Антонов.
По словам активиста, также актуальна помощь реабилитолога, психолога, необходимы содействие в курортном восстановлении, лекарства и инструменты.
Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка 4149 4991 1028 5416 на имя Чамары Ирины Олеговны (тетя пострадавшей).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения 4 октября совершил смертельное ДТП – на пешеходном переходе он сбил мать с дочерью.
В аварии 43-летняя Надежда Чамара погибла на месте, а 22-летняя Марина получила серьезные травмы.
Виновником ДТП оказался участковый офицер Деснянского управления полиции, которого уже уволили из органов внутренних дел. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.