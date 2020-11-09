САП отправила в суд дело бывшего министра инфраструктуры Омеляна

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционного суда обвинительный акт в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как сообщает САП в Facebook, якобы незаконные действия экс-министра привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен.

По данным следствия, в декабре 2017 года Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

"В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен: с ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", – говорится в сообщении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли при процессуальном руководстве САП и оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБ Украины с 11 ноября 2019 года.

На сегодня обвинительный акт по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, которое уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) УК Украины направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

О дате и времени подготовительного заседания будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ обнародовало материалы следствия по делу Омеляна, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 миллиона гривен. Со своей стороны экс-чиновник назвал дело политически мотивированным.

В июне Омеляну выбрали меру пресечения в виде личного обязательства.