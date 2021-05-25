Власть снова "поймали" на измене: в санкционные списки СНБО, наряду с более 600 криминальными авторитетами и "ворами в законе", включили и добровольцев, которые с оружием в руках защищали Украину на Донбассе. Как у всех вменяемых людей, у нас новость о преследовании чеченцев, в свое время вставших бок о бок с украинскими добровольцами против российского нашествия, вызвала возмущение. Еще бы: вместо благодарности этим мужественным людям – Украина собирается отдать их в Россию на верную гибель!

Мы тоже поверили в предательство – и принялись разбираться в его причинах. Но чем больше узнавали о бойцах, попавших в списки СНБО – тем больше вопросов возникало. В частности, и по поводу того, за чем на самом деле они приехали в Украину.

Санкционные списки, возмутившие общество, "родились" в ходе заседания СНБО 14 мая. Правда, конкретный перечень их фигурантов – как утверждают власти, тесно связанных с криминалом и замешанных в совершении тяжких преступлений на территории нашего государства, – был опубликован не сразу, а только через неделю после заседания.

Среди 665 фамилий людей, попавших под санкции государства, и нашли нескольких бойцов добровольческого батальона имени Шейха Мансура, который несколько лет воевал в составе Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша.

На громкую новость первым отреагировал сам командующий УДА. В своем Фейсбуке он пообещал: побратимов украинские добровольцы на растерзание не отдадут. И если понадобится – готовы взяться за оружие для их защиты.

Бывший спикер "Правого сектора", нардеп Верховной Рады Украины 8 созыва Борислав Береза был эмоциональнее и многословнее. Он обвинил власть в "измене", переходе "всех красных линий" и включении иностранцев-добровольцев в санкционный список с единственной целью: последующей выдачей их в РФ, которая уже давно добивается от Украины экстрадиции этих людей. Ведь на территории России они обвиняются, в частности, в участии в "незаконных вооруженных формированиях". То есть – в добробате на территории Украины.

По словам Березы, опасность нависла над командиром чеченского батальона имени Шейха Мансура Муслимом Чеберлоевском, который в списке СНБО оказался под номером 632. 646-м, утверждает экс-нардеп, стал руководитель штаба батальона Муслим Идрисов. На 650 позиции, констатирует Береза, нашли Салмана Сайнароева. Есть там и другие бойцы-добровольцы, которых в случае выдачи их в Россию, ожидает практически неминуемая смерть.

Береза делает вывод: такое коварство – или часть подковерных договоренностей ОПУ с Кремлем, или измена на уровне руководства СБУ. Он обвиняет руководителей страны чуть ли не в попытке заработать на "продаже" добровольцев Путину. И предупреждает – для собственного оправдания, Банковая может начать оговаривать "подсанкционных" чеченцев, обвиняя их в совершении уголовных преступлений, сотрудничестве с ИГИЛ и других грехах.

Впрочем, как ни прискорбно, в отношении части упомянутых людей даже придумывать ничего не нужно.

Начнем с того, что Береза, вероятно, ошибся: фамилии Чеберлоевский в санкционный списке нет. Под номером 632 указан Гусинов Ражабдибир Гусейнович. И на фото в базе федерального розыска, куда Россия внесла Гусинова еще в 2015 году, он мало похож на командира чеченского батальона. На фото у них отличается даже цвет глаз.

Муслим Идрисов если и возглавляет штаб чеченского добробата – то только дистанционно: по обвинению в организации канала торговли оружием он был привлечен к уголовной ответственности и сейчас отбывает наказание. И, как ни странно, никаких масштабных выступлений в защиту этого добровольца тогда, когда его задерживали и судили – не фиксировалось.

Салман Сайнароев, кроме участия в чеченском батальоне и публичных выступлений в защиту выданного России в 2018-м бойца этого же подразделения Тимура Тумгоева, имел еще и непубличную сторону жизни. В частности, его подозревают в совершении 12 августа 2018 года вооруженного разбойного нападения на ювелирный магазин в Киеве, когда грабители вынесли оттуда драгоценностей на 5 миллионов гривен. В ходе ограбления один из налетчиков застрелил охранника магазина. По данным следствия, стрелял именно Сайнароев.

Тогда же, в 2018-м Сайнароева задерживали, однако впоследствии отпустили из-за грубых нарушений в тексте подозрения.

Сейчас он объявлен в международный розыск. И до недавнего времени никому и в голову не приходило начать масштабную кампанию по защите этого человека.

Еще один фигурант санкционного списка и боец добробату имени Шейха Мансура – Алви Вутсаев – в перерывах между защитой Украины на передовой, успел, например, принять участие в похищении столичного юриста Олега Мирошниченко. Юрфирма Мирошниченко в свое время оказывала услуги одиозному застройщику Максиму Микитасю - и в какой-то момент у них возникли финансовые споры. Микитась, считает следствие, и организовал похищение юриста с помощью криминального авторитета, с которым познакомился, пребывая в СИЗО. А тот, в свою очередь, разыскал исполнителей похищения. Среди них был и Алви Вутсаев.

Сейчас и он, и другие похитители находятся в изоляторе временного содержания. И до последних дней судьбой Вутсаева особо никто не занимался.

Возможно, все эти люди действительно совершали какие-то подвиги на Донбассе. И мы просто не знаем подробностей их боевого пути. Но то, что они делали в тылу – нам уже известно. И вряд ли это имеет много общего с защитой, жертвенностью и героизмом. Приехали ли эти иностранцы в нашу страну с чистыми помыслами, а по дороге свернули не туда или изначально планировали делать в нашем государстве то, что делали, только лишь прикрываясь защитой Украины – мы вряд ли узнаем. И ни в коей мере преступления этих конкретных людей не могут и не должны бросать тень на всех иностранных добровольцев, воевавших на Донбассе.

Но те, кто сейчас спешит участием в АТО отбеливать людей, которые убивали и похищали украинцев в тылу, занимались рэкетом и торговали оружием – просто порочат память тысяч воинов, положивших жизнь на необъявленной войне. Потому действительно защищали Украину.

Тем более, во власти пообещали: выдавать России бойцов батальона Шейха Мансура, попавших в санкционные списки, никто не будет.

Но и в Украине залетным преступникам никто не рад – в какие бы одежды защитников они не рядились.

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