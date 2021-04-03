Санкции СНБО: СМИ узнали имена еще 10 кандидатов в антиконтрабандный список
В списках Службы безопасности Украины были указаны еще 10 человек, против которых на заседании СНБО 2 апреля должны были рассмотреть антиконтрабандные санкции.
Об этом пишет ZN.UA. По данным издания, списки обсуждались на Банковой, однако на утверждение Совета нацбезопасности в итоге была представлена другая десятка.
Таким образом, под ограничительные меры не попали:
Александр Акст (гражданин Германии)
Владелец почтового оператора "Премиум-пакет". Фигурировал в журналистском расследовании о контрабанде IPhone.
Владимир Полуситок (Львов)
Бывший таможенник, экс-заместитель начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, сейчас бизнесмен.
Бывший начальник Галицкой таможни Владимир Цабак называл его контрабандистом.
Руслан Табунщик (Одесса)
Бывший одесский милиционер, был заместителем начальника управления по борьбе с торговлей людьми, а также депутатом Одесскогого облсовета. "Думская" и "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.
Сергей Сердюк (Одесса)
Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы.
Максим Бабич (Одесса)
Бизнесмен, который упоминается в журналистском расследования Евгения Плинского о контрабанде в порту Одессы.
Ростислав Семенцов (Одесса)
Брат экс-начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Алексея Семенцова – ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О них ранее писал Юрий Бутусов.
Валерий Фальковский (Одесса)
Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой".
Вадим Слюсарев (Харьков)
Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из Офиса президента, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировала его фирма.
Александр Черепинский (Харьков)
Бизнесмен, который упоминается в расследованиях проекта "Наші гроші" о сомнительных закупках в аэропортах.
Геннадий Романенко (Киев)
Бывший таможенник, упоминается в расследовании "Бигус Инфо", а депутат Василевская-Смаглюк писала об обыске у него по делу о контрабанде.
Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк,