Санкции СНБО: СМИ узнали имена еще 10 кандидатов в антиконтрабандный список

В списках Службы безопасности Украины были указаны еще 10 человек, против которых на заседании СНБО 2 апреля должны были рассмотреть антиконтрабандные санкции.

Об этом пишет ZN.UA. По данным издания, списки обсуждались на Банковой, однако на утверждение Совета нацбезопасности в итоге была представлена другая десятка.

Таким образом, под ограничительные меры не попали:

Александр Акст (гражданин Германии)

Владелец почтового оператора "Премиум-пакет". Фигурировал в журналистском расследовании о контрабанде IPhone.

Владимир Полуситок (Львов)

Бывший таможенник, экс-заместитель начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, сейчас бизнесмен.

Бывший начальник Галицкой таможни Владимир Цабак называл его контрабандистом.

Руслан Табунщик (Одесса)

Бывший одесский милиционер, был заместителем начальника управления по борьбе с торговлей людьми, а также депутатом Одесскогого облсовета. "Думская" и "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.

Сергей Сердюк (Одесса)

Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы.

Максим Бабич (Одесса)

Бизнесмен, который упоминается в журналистском расследования Евгения Плинского о контрабанде в порту Одессы.

Ростислав Семенцов (Одесса)

Брат экс-начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Алексея Семенцова – ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О них ранее писал Юрий Бутусов.

Валерий Фальковский (Одесса)

Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой".

Вадим Слюсарев (Харьков)

Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из Офиса президента, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировала его фирма.

Александр Черепинский (Харьков)

Бизнесмен, который упоминается в расследованиях проекта "Наші гроші" о сомнительных закупках в аэропортах.

Геннадий Романенко (Киев)

Бывший таможенник, упоминается в расследовании "Бигус Инфо", а депутат Василевская-Смаглюк писала об обыске у него по делу о контрабанде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк,