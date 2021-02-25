Самый "успешный" террорист Украины подготовился к главному шоу, а заложники взяли "обет молчания"

"Луцкий террорист" Максим Кривош, захвативший летом автобус с 13 заложниками, находится в предвкушении "самого главного шоу жизни". Именно так он называет судебный процесс, который начнется в ближайшее время. И хотя по одной из статей обвинения Кривошу грозит пожизненное заключение, его это нисколько не пугает.

Об этом, а также почему террорист "закрыл рот" адвокатам и чего он желает больше всего на свете – читайте в материале OBOZREVATEL.

Захват заложников в Луцке без преувеличения потряс всю Украину. 21 июля в центре города мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. Только спустя 7 часов им удалось передать воду. 13 человек (водитель и пассажиры) провели в компании террориста около 12 часов.

"Героем дня" оказался уроженец России 44-летний Максим Кривош (Максим Плохой). Он уже успел отсидеть более 10 лет в тюрьме за совершение ряда тяжких преступлений и выпустить книгу "Философия преступника"

Во время разговоров с полицейскими Кривош говорил о своем недовольстве государством и "системой". Грозился, что даже в случае его гибели прогремит еще один взрыв – причем в людном месте. И таким образом поставил на уши всех силовиков.

В тот жаркий во всех смыслах день Луцк был буквально наводнен полицейскими, сотрудниками СБУ и различных спецподразделений.

И хотя непосредственное задержание террориста у многих вызвало улыбку (Кривош сдался сам, а спецназовцы немного "опоздали"), заложникам точно было не до смеха. Многие из них до сих пор не отошли от пережитого стресса и получают психологическую помощь. При этом они не имеют... никаких претензий к виновнику их бед. Также не хотят разговаривать с журналистами.

Один из правоохранителей, который участвовал в операции по освобождению заложников, считает, что тут налицо стокгольмский синдром. А родственники двух пассажиров автобуса рассказали OBOZREVATEL, что их близкие просто хотят быстрее все забыть.

Сразу после освобождения заложников правоохранители заговорили о том, что Максим Кривош явно психически нездоров. Мол, в пользу этого говорят его посты в социальных сетях, требование к президенту записать видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем" и масса других "нюансов".

Однако проведенная во время досудебного расследования экспертиза опровергла это предположение. Как рассказал OBOZREVATEL адвокат Виктор Коренга, его клиент признан психически здоровым и вменяемым.

Также, по словам защитника, не вызвала вопросов и книга Максима Кривоша "Философия преступника". "Что касается экспертизы книги, то ничего незаконного в ней не нашли: каких-либо призывов и тому подобного", – добавил Коренга.

Тем временем "луцкий террорист" продолжает эпатировать всех, кто с ним сейчас сталкивается. В первую очередь сотрудников следственного изолятора, где он сейчас находится.

В СИЗО говорят, что Максим Кривош живет только мыслями о начале судебного процесса.

"Он просто патологически помешан на славе и ждет "самого главного шоу в его жизни". Захват заложников он продолжает называть просто перфомансом. Причем он понимает, что может все оставшиеся годы провести за решеткой, но это его нисколько не пугает", – рассказали собеседники OBOZREVATEL.

Слова сотрудников следственного изолятора невольно подтвердил и адвокат Кривоша Виктор Коренга. Во всяком случае такой вывод можно сделать из его отказа комментировать непосредственно уголовное производство.

"У нас (с Кривошем. – Ред.) есть договоренность, что какие-либо комментарии по уголовному производству он дает лично. Потому я вас приглашаю на судебное заседание, там вы сможете поговорить с ним. Единственное, что могу сказать, это то что досудебное расследование действительно завершено и дело передано в суд. Уже произошло автоматическое распределение, дело будет рассматривать коллегия в составе трех судей", – сообщил журналистам OBOZREVATEL Виктор Коренга, уже третий за полгода адвокат "луцкого террориста".

Максим Кривош обвиняется в совершении преступлений по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

захват заложников (ч. 2 ст. 147)

террористический акт (ч. 1 ст. 258)

заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч.1 ст. 259)

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 и 2 ст. 263)

принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей (ч.1 ст. 280),

незаконное завладение транспортным средством (ч.3 ст. 289)

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего (ст. 348)

По одной из статей – покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа – предусмотрено пожизненное заключение. На подготовительном заседании, о дате которого станет известно в ближайшее время, Максим Кривош собирается заявить о своем праве на суд присяжных – но обязательно в присутствии журналистов. Потому что шоу должно продолжаться – даже если на весах правосудия призрачный шанс хоть когда-нибудь выйти на свободу.