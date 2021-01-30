Самоубийство экс-вице-президента "Энергоатома" подтвердили правоохранители – СМИ

Самоубийство бывшего топ-чиновника "Энергоатома" Юрия Резуника подтвердили источники журналистов в правоохранительных органах.

Об этом вечером 30 января сообщила "Украинская правда", ссылаясь на своих анонимных собеседников. Сотрудники какого именно органа проинформировали об инциденте, издание не уточнило.

Напомним, о смерти Резуника сообщили ранее в одном из украинских Telegram-каналов. Утверждалось, что он свел счеты с жизнью. На запрос OBOZREVATEL днем 30 января в пресс-службе Нацполиции ответили, что "на данный момент не готовы подтвердить информацию".

Резуник работал в "Энергоатоме" на должности вице-президента по экономике и финансам до апреля 2012 года. Он также был членом наблюдательного совета обанкротившегося "Диамантбанка" до 2017 года (учреждение было отнесено к категории неплатежеспособных).

Мужчина, по данным СМИ, оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти экс-нардепа Николая Мартыненко и руководство "Диамантбанка".

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 января в Броварах Киевской области курсант Национальной академии внутренних дел покончил жизнь самоубийством. Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже.