"Самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию, чтобы спасти от санкций – СМИ

Три из пяти чартерных самолетов из оффшоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука перегнали в швейцарский городок Сент-Галле незадолго до наложения на них санкций.

Как сообщает Bihus.Info, в решении СНБО от 2 февраля говорится о наложении санкций на пять оффшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Две фирмы напрямую связаны с нардепами Медведчуком и Тарасом Козаком, которые в разный период пользовались этими бортами.

Третья компания записана на жену президента строительного холдинга "Киевгорстрой" Игоря Кушнира.

Четвертая – связана с екснардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником.

Пятая компания WHPA AVIA LTD зарегистрирована на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что она имеет отношение к компании с очень похожим названием – WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым.

Его СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игорю Сечину. Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, связывают с окружением самого Медведчука.

Самолеты всех трех вышеназванных оффшорок в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт близ городка Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.

Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" – совладелец украинского "Прикарпатзахідтрансу", которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

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