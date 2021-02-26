"Самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию, чтобы спасти от санкций – СМИ
Три из пяти чартерных самолетов из оффшоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука перегнали в швейцарский городок Сент-Галле незадолго до наложения на них санкций.
Как сообщает Bihus.Info, в решении СНБО от 2 февраля говорится о наложении санкций на пять оффшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Две фирмы напрямую связаны с нардепами Медведчуком и Тарасом Козаком, которые в разный период пользовались этими бортами.
Третья компания записана на жену президента строительного холдинга "Киевгорстрой" Игоря Кушнира.
Четвертая – связана с екснардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником.
Пятая компания WHPA AVIA LTD зарегистрирована на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что она имеет отношение к компании с очень похожим названием – WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым.
Его СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игорю Сечину. Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, связывают с окружением самого Медведчука.
Самолеты всех трех вышеназванных оффшорок в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт близ городка Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.
Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" – совладелец украинского "Прикарпатзахідтрансу", которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет в том числе об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.
На заседании СНБО 19 февраля было решено ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.
Также Совет нацбезопасности поручил вернуть нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" в госсобственность.
Кроме того, "самолетам Медведчука" запретили входить в воздушное пространство страны, совершать посадки на ее территории, брать пассажиров и прочее.