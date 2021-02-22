Самолет летал в Женеву: появились подробности бегства Яценко

Самолет, на котором пытался улететь бывший заместитель главы ПриватБанка Владимир Яценко находится в пользовании оператора Windrose Airlines, и ранее летал в Европу.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, 16 февраля самолет Raytheon 800XP Hawker прилетел из Женевы (Швейцария) в Днепр. Также самыми распространенными маршрутами были Днепр-Женева и Днепр-Киев.

Согласно порталу Flightradar по отслеживанию полетов, сегодня, 22 февраля, самолет с Яценко вылетел из Днепра и приземлился в Киеве в 13:37.

Raytheon 800XP Hawker это двухдвигательный корпоративный самолет стоимостью от 13 млн долларов. Согласно бортовому номеру самолета UR-WRR, его обслуживает авиакомпания "Роза ветров", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Непосредственным владельцем судна значится кипрская компания Viskona Investments LTD.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" задержали фигуранта дела о ПриватБанке бывшего первого заместителя главы финучреждения Владимира Яценко.