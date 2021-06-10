Был мертв до того, как оказался под поездом? Гибель подростка на Черниговщине признали 'случайной', родители возмущены

Дело о гибели 14-летнего Дениса Чаленко признали несчастным случаем и закрыли. Парня нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках на Черниговщине почти полтора года назад. Правоохранители заверили, что провели десятки экспертиз и якобы не нашли подтверждений, что школьника могли умышленно убить. Родители намерены оспаривать это решение и будут требовать возобновить расследование.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

14-летнего Дениса Чаленко из города Прилуки Черниговской области нашли мертвым 29 октября 2019 года на железнодорожных путях недалеко от вокзала. На его теле обнаружили травмы и следы побоев. Родители подростка заподозрили что-то неладное сразу после того, как он вовремя не вернулся домой с тренировки. Телефон Дениса тоже был отключен.

По словам отца школьника Виктора, накануне трагедии сын показывал ему переписку с 16-летним парнем по имени Андрей. Тот писал угрозы и вызывал на драку. Причиной конфликта послужило то, то Денис заступился за девочку.

Но местная полиция заподозрила машиниста дизель-поезда и его помощника. Буквально сразу же открыли производство по статье о нарушении эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло гибель человека.

"Я тогда разговаривал с машинистом и его помощником. Они клялись и божились, что никого не сбивали. Место, где на путях оказался Денис, темное. Он лежал прямо за поворотом, так, что машинист издалека заметить его не мог. Они мне говорили, что увидели уже на путях бездыханное тело, свернутое калачиком. Никаких признаком жизни не было. Когда поезд остановился, сын оказался под первым вагоном. По слова машиниста и его помощника, он был избит. А прибывшие на место медики сказали, что он мертв уже часа два. Но никто из следователей даже температуру тела не удосужился измерить", – с болью рассказывает OBOZREVATEL Виктор Чаленко.

Недавно родители Дениса получили заключение киевской судмедэкспертизы. На 113 страницах заключения говорится о том, что парень якобы сам гулял на путях в день трагедии. Мол, он "шел, сломал левую ногу, потом упал на рельсы и сломал левую лицевую кость".

"Потерял сознание. Очнулся от звука приближающегося поезда. Якобы у него сработал инстинкт выживания, он поднимается и в этот момент его сбивает локомотив дизеля. Он ломает ему шейные позвонки. После этого уже под поездом со сломанными позвонками Денис поднимается, вы только себе это представьте, поезд бьет его и ломает левую лопатку, откидывает и каким-то образом надевает на его голову болты. Вот все это в этом заключении", – рассказывает Виктор.

Мужчина отметил, что у Дениса не было при себе наушников, он оставил их дома. То есть, это не тот случай, когда парень мог гулять по путям, слушая музыку. Его мобильный телефон и цепочка валялись рядом, их никто не исследовал. Версия следствия вызвала немало вопросов у отца:

Каким образом у парня оказалась в грязи и крови белая майка, которая была надета под новенький реглан и куртку?

Откуда на теле сына взялись синяки и ссадины, почему были сбитые кулаки и побито лицо?

"С самого начала полиция хотела доказать одну версию – Денис сам погиб под поездом. Все, ничего другое их почему-то не интересовало. Давили на машиниста и помощника, заставляя их признаться в том, что это они сбили Дениса. Они не захотели брать грех на душу и признавать то, чего не совершали. Они четко видели, что сын уже лежал на путях и не шевелился. Его туда притащили за ремень, на теле остались следы от него", – уверен отец.

По словам Виктора, подозреваемый парень во время допроса заявлял следователю, что ничего рассказывать не будет и никто от него ничего не добьется. "Почему-то следователь просто проигнорировал его слова. А ребята, которые знали, что происходило между Денисом и этим парнем, боялись давать показания, поскольку им начали угрожать", – говорит мужчина.

После того, как Дениса нашли мертвым, неравнодушные горожане выходили на протесты под отделение полиции в Прилуках и в итоге дело забрали расследовать в Главное следственное управление в Киеве. Родители надеялись, что хотя бы там смогут разобраться, но спустя полтора года гибель парня признали несчастным случаем и закрыли дело.

Отец намерен добиваться проведения повторной экспертизы, сейчас его адвокат через прокуратуру добивается разрешения на ее проведение. Хотя в полиции уверяют, что провели десятки экспертиз, следственных экспериментов, эксгумировали тело, опросили 150 свидетелей и пришли к выводу, что это был несчастный случай. Хотя также рассматривались версии об ошибке машиниста и убийстве.