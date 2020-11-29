Саакашвили заподозрили в романе с Ясько: что известно о жене политика. Фото

Главу исполкома Нацсовета реформ Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили уличили в романе с главой украинской делегации в ПАСЕ, нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько, младшей на 22 года.

При этом Саакашвили женат на Сандре Рулофс, у них двое сыновей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рулофс по происхождению – фламандка. Родилась 23 декабря 1968 года в Нидерландах. Имела грузинское гражданство с января 2008 года по 2015 год, а в 2015 году получила украинское.

Получила высшее образование в институте иностранных языков в Брюсселе и в Международном институте прав человека в Страсбурге. Познакомилась с Саакашвили в 1993 году в Страсбурге, где преподавала курс права человека.

Позднее в том же году Рулофс переехала в Нью-Йорк, где работала в Колумбийском университете и нидерландской правозащитной фирме. В 1996 году пара вернулась в Грузию, где Сандра работала в Международном комитете Красного Креста и консульстве Нидерландов в Тбилиси.

Была первой леди Грузии с 2004 по 2013 годы. В 2005 году вышла книга Рулофс "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки".

Помимо своего родного нидерландского языка, она говорит по-французски, по-английски, по-немецки, по-мегрельски, по-грузински и по-русски.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации журналистов, Саакашвили и Ясько вместе якобы со средины лета, у них серьезные отношения.

Нардеп время от времени живет в резиденции бывшего президента Грузии в поселке Лесники под Киевом.